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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Выпуск новостей за 17:00: Обращение президента Украины по поводу введения военного положения

      Выпуск новостей 1008 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 16:00 – президент Петр Порошенко обратился к Украинской не с трибун Верховной Рады, где объявлен перерыв в заседании. В обращении гарант отметил, что будет предлагать ввести военное положение не на 60 дней, как говорилось в его указе ранее, а только на 30. Также озвучил другую дату введения в действие военного положения – 28 ноября

      Также в выпуске:

      В 16:00, как было запланировано, обсуждение введения военного положения не началось.

      "Радикалы" Олега Ляшко блокировали трибуну и спикера, требуя объявления перерыва перед выступлением президента, и добились своего – после часа блокировки Андрей Парубий все же объявил перерыв.

      Заседание Совета по состоянию на момент выхода выпуска еще так и не началось.

      Теги: Выпуск новостей Военное положение в Украине Украина – Россия Петр Порошенко Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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