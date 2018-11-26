Выпуск новостей за 17:00: Обращение президента Украины по поводу введения военного положения

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 16:00 – президент Петр Порошенко обратился к Украинской не с трибун Верховной Рады, где объявлен перерыв в заседании. В обращении гарант отметил, что будет предлагать ввести военное положение не на 60 дней, как говорилось в его указе ранее, а только на 30. Также озвучил другую дату введения в действие военного положения – 28 ноября

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В 16:00, как было запланировано, обсуждение введения военного положения не началось.

"Радикалы" Олега Ляшко блокировали трибуну и спикера, требуя объявления перерыва перед выступлением президента, и добились своего – после часа блокировки Андрей Парубий все же объявил перерыв.

Заседание Совета по состоянию на момент выхода выпуска еще так и не началось.