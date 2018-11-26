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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 17:00: Звернення президента України з приводу можливого введення воєнного стану

      Випуск новин 920 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 16:00 – президент Петро Порошенко звернувся до українців не з трибун Верховної Ради, де оголошено перерву у засіданні. У зверненні гарант зазначив, що пропонуватиме ввести воєнний стан не на 60 днів, як йшлося в його указі раніше, а лише на 30. Також озвучив іншу дату введення в дію воєнного стану – 28 листопада, хоч попередньо мова йшла про понеділок, 26.

      Також у випуску:

      О 16:00, як було заплановано, обговорення введення воєнного стану не розпочалося.

      "Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.

      Засідання Ради станом на час виходу випуску ще так і не розпочалося.

      Теги: Випуск новин Воєнний стан в Україні Україна – Росія Петро Порошенко Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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