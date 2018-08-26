Выпуск новостей за 17:00: Послы на Донбассе. Депопуляция в Украине
В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 17:00 – 80 украинских дипломатов вместе с военными вылетели на Донбасс. Там продолжилось XIII Совещание руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины. Численность населения в Украине резко сокращается. Четверть века назад нас было 52 миллиона, сейчас – уже 42, а через десять лет будет еще меньше.
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Источник: 24 канал
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