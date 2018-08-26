Випуск новин за 17:00: Візит послів на Донбас. Депопуляція в Україні
У випуску новин за 26 серпня станом на 17:00 – 80 українських дипломатів разом із військовими вилетіли на Донбас. Саме там продовжилася XIII Нарада керівників закордонних дипломатичних представництв України. Кількість населення в Україні різко скорочується. Чверть сторіччя тому нас було 52 мільйони, зараз – уже 42, а через десять років буде ще менше.
Також у випуску:
У Рівному таксист стріляв у пасажирів, один поранений.
Шестеро людей загинули через повені на Тайвані, тисячі осіб евакуювали.
У Болгарії туристичний автобус зірвався у прірву, загинули 16 людей.
Джерело: 24 канал
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