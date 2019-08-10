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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Выпуск новостей за 17:00: Протесты в Москве. Взрыв в Запорожье

      Выпуск новостей 184 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 17:00 – в Москве начинаются новые протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. На акции должны выступить известные среди молодежи музыканты. В Запорожье на заправке взорвался газовый баллон, установленный на автомобиле ГАЗ. Произошло все около шести утра, пострадал один человек.

      Также в выпуске:

      Российские наемники снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Только сегодня враг уже трижды обстрелял позиции наших военных.

      Расстреляли из-за долгов. Под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, но выжил.

      В Танзании, что на Востоке Африки, взорвался бензовоз. Взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек.

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      Теги: Взрыв Протесты в Москве Новости России Митинги в России Выпуск новостей Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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