Выпуск новостей за 17:00: Протесты в Москве. Взрыв в Запорожье
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 17:00 – в Москве начинаются новые протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. На акции должны выступить известные среди молодежи музыканты. В Запорожье на заправке взорвался газовый баллон, установленный на автомобиле ГАЗ. Произошло все около шести утра, пострадал один человек.
Также в выпуске:
Российские наемники снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Только сегодня враг уже трижды обстрелял позиции наших военных.
Расстреляли из-за долгов. Под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, но выжил.
В Танзании, что на Востоке Африки, взорвался бензовоз. Взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек.
Источник: 24 канал
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