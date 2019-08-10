Выпуск новостей за 17:00: Протесты в Москве. Взрыв в Запорожье

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 17:00 – в Москве начинаются новые протесты против городской власти, которая не допускает оппозиционных кандидатов на выборы. На акции должны выступить известные среди молодежи музыканты. В Запорожье на заправке взорвался газовый баллон, установленный на автомобиле ГАЗ. Произошло все около шести утра, пострадал один человек.

Также в выпуске: Российские наемники снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Только сегодня враг уже трижды обстрелял позиции наших военных. Расстреляли из-за долгов. Под Киевом мужчина получил семь огнестрельных ранений, но выжил. В Танзании, что на Востоке Африки, взорвался бензовоз. Взрыв был настолько мощным, что унес жизни по меньшей мере 57 человек.

Источник: 24 канал