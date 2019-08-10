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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 17:00: Протести у Москві. Вибух у Запоріжжі

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 серпня станом на 17:00 –у Москві починаються нові протести проти міської влади, яка не допускає опозиційних кандидатів на вибори. На акції мають виступити відомі серед молоді музиканти. У Запоріжжі на заправці вибухнув газовий балон, встановлений на автівці ГАЗ. Сталося все близько шостої ранку, постраждала одна людина.

      Також у випуску:

      Російські найманці знову порушили режим припинення вогню на Донбасі. Тільки за сьогодні ворог вже тричі обстріляв позиції наших військових.

      Розстріляли через борги. Під Києвом чоловік отримав сім вогнепальних поранень, але вижив.

      У Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз. Вибух був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Вибух Протести в Москві Випуск новин Мітинги в Росії Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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