Випуск новин за 17:00: Протести у Москві. Вибух у Запоріжжі

У випуску новин за 10 серпня станом на 17:00 –у Москві починаються нові протести проти міської влади, яка не допускає опозиційних кандидатів на вибори. На акції мають виступити відомі серед молоді музиканти. У Запоріжжі на заправці вибухнув газовий балон, встановлений на автівці ГАЗ. Сталося все близько шостої ранку, постраждала одна людина.

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У Танзанії, що на Сході Африки, вибухнув бензовоз. Вибух був настільки потужним, що забрав життя щонайменше 57 людей.