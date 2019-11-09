Выпуск новостей за 17:00: Разведение войск на Донбассе. ДТП на Житомирщине
В выпуске новостей за 9 ноября на 17:00 – разведение войск в районе Богдановка – Петровское произошло. Показали готовность белой сигнальной ракетой по обе стороны фронта. Смертельное столкновение произошло на Житомирщине. Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку. В результате водитель и трое пассажиров погибли, среди них 14-летний ребенок.
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