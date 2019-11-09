Выпуск новостей за 17:00: Разведение войск на Донбассе. ДТП на Житомирщине

В выпуске новостей за 9 ноября на 17:00 – разведение войск в районе Богдановка – Петровское произошло. Показали готовность белой сигнальной ракетой по обе стороны фронта. Смертельное столкновение произошло на Житомирщине. Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку. В результате водитель и трое пассажиров погибли, среди них 14-летний ребенок.

Также в выпуске: В столице Германии продолжаются торжественные мероприятия по случаю 30-летия падения Берлинской стены. В Берлин приехали лидеры Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и стран Балтии. Сегодня в Украине празднуют День украинской письменности и языка. Масштабное ДТП произошло накануне вечером в столице. Нетрезвый водитель на скорости разбил 9 машин.