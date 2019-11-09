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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 17:00: Разведение войск на Донбассе. ДТП на Житомирщине

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 ноября на 17:00 – разведение войск в районе Богдановка – Петровское произошло. Показали готовность белой сигнальной ракетой по обе стороны фронта. Смертельное столкновение произошло на Житомирщине. Удар был такой силы, что легковушку смяло, как консервную банку. В результате водитель и трое пассажиров погибли, среди них 14-летний ребенок.

      Также в выпуске:

      В столице Германии продолжаются торжественные мероприятия по случаю 30-летия падения Берлинской стены. В Берлин приехали лидеры Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии, Словакии и стран Балтии.

      Сегодня в Украине празднуют День украинской письменности и языка.

      Масштабное ДТП произошло накануне вечером в столице. Нетрезвый водитель на скорости разбил 9 машин.

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Разведение войск Выпуск новостей
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