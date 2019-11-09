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      Випуск новин за 17:00: Розведення військ на Донбасі. ДТП на Житомирщині

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 17:00 – розведення військ в районі Богданівка – Петрівське відбулося. Засвідчили готовність білою сигнальною ракетою по обидва боки фронту. Смертельне зіткнення сталось на Житомирщині. Удар був такої сили, що легковик зім'яло наче бляшанку. В результаті, водій та троє пасажирів загинули, серед них 14-річна дитина.

      Також у випуску:

      У столиці Німеччини тривають урочисті заходи з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. До Берліна приїхали лідери Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини та країн Балтики.

      Сьогодні в Україні святкують День української писемності й мови.

      Масштабна ДТП сталася напередодні ввечері у столиці. Нетверезий водій на швидкості потрощив 9 машин.

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      Теги: Випуск новин Розведення військ Аварії та ДТП
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