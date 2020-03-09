Выпуск новостей за 17:00: Смертельное ДТП на Житомирщине. Дефолт в Ливане
В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 17:00 – на трассе Житомир-Черновцы произошла смертельная автокатастрофа. 23-летний водитель BMW на большой скорости вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с Daewoo Lanos. Четыре человека погибли. Среди них – младенец. В Ливане объявили дефолт из-за финансового кризиса. Причиной стала коррупция.
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