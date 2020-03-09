Выпуск новостей за 17:00: Смертельное ДТП на Житомирщине. Дефолт в Ливане

В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 17:00 – на трассе Житомир-Черновцы произошла смертельная автокатастрофа. 23-летний водитель BMW на большой скорости вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с Daewoo Lanos. Четыре человека погибли. Среди них – младенец. В Ливане объявили дефолт из-за финансового кризиса. Причиной стала коррупция.

Также в выпуске: Цены на нефть упали на 30%. Это самый ощутимый обвал, начиная с 1991 года. В Херсоне депутатов с 8 марта поздравляли девушки в чулках. Рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН-17 началось в Гааге.