Випуск новин за 17:00: Смертельна ДТП на Житомирщині. Дефолт у Лівані

У випуску новин за 9 березня станом на 17:00 – на трасі Житомир-Чернівці трапилась смертельна автотроща. 23-річний кермувальник BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу, де і зіштовхнувся з Daewoo Lanos. Четверо людей загинуло. Серед них – немовля. У Лівані оголосили дефолт через фінансову кризу. Причиною стала корупція.

Також у випуску: Ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший обвал, починаючи з 1991 року. У Херсоні депутатів з 8 березня вітали дівчата в панчохах. Розгляд справи про збиття літака рейсу МН-17 почався у Гаазі.