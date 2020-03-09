Випуск новин за 17:00: Смертельна ДТП на Житомирщині. Дефолт у Лівані
У випуску новин за 9 березня станом на 17:00 – на трасі Житомир-Чернівці трапилась смертельна автотроща. 23-річний кермувальник BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу, де і зіштовхнувся з Daewoo Lanos. Четверо людей загинуло. Серед них – немовля. У Лівані оголосили дефолт через фінансову кризу. Причиною стала корупція.
Також у випуску:
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