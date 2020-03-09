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      Випуск новин за 17:00: Смертельна ДТП на Житомирщині. Дефолт у Лівані

      Випуск новин -

      У випуску новин за 9 березня станом на 17:00 – на трасі Житомир-Чернівці трапилась смертельна автотроща. 23-річний кермувальник BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу, де і зіштовхнувся з Daewoo Lanos. Четверо людей загинуло. Серед них – немовля. У Лівані оголосили дефолт через фінансову кризу. Причиною стала корупція.

      Також у випуску: 

      Ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший обвал, починаючи з 1991 року.

      У Херсоні депутатів з 8 березня вітали дівчата в панчохах.

      Розгляд справи про збиття літака рейсу МН-17 почався у Гаазі.

      Коронавірус в Італії: 366 людей померли, кількість хворих зросла
      сьогодні
      Теги: Аварії та ДТП Новини Житомира ДТП на Житомирщині Ліван Випуск новин
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