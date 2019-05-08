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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Выпуск новостей за 17:00: Украинцы в Антарктиде. Смертельная авария в Японии

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 17:00 – львовянин добрался автостопом в Антарктиду, где снял первый документальный фильм. В нем он расскажет о работе украинских полярников. В Японии автомобиль влетел в колонну детей. Двое малышей погибли на месте, еще одиннадцать детей и трех воспитателей госпитализировали.

      Также в выпуске:

      Украинского консула не пустили к политзаключенному Владимиру Балуху.

      В Одесской области подстрелили народного депутата от Блока Петра Порошенко Александра Урбанского.

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      Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Япония
      Источник: 24 канал
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