Выпуск новостей за 17:00: Украинцы в Антарктиде. Смертельная авария в Японии

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 17:00 – львовянин добрался автостопом в Антарктиду, где снял первый документальный фильм. В нем он расскажет о работе украинских полярников. В Японии автомобиль влетел в колонну детей. Двое малышей погибли на месте, еще одиннадцать детей и трех воспитателей госпитализировали.

Также в выпуске: Украинского консула не пустили к политзаключенному Владимиру Балуху. В Одесской области подстрелили народного депутата от Блока Петра Порошенко Александра Урбанского.

Источник: 24 канал