Выпуск новостей за 17:00: Украинцы в Антарктиде. Смертельная авария в Японии
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 17:00 – львовянин добрался автостопом в Антарктиду, где снял первый документальный фильм. В нем он расскажет о работе украинских полярников. В Японии автомобиль влетел в колонну детей. Двое малышей погибли на месте, еще одиннадцать детей и трех воспитателей госпитализировали.
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Источник: 24 канал
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