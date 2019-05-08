Випуск новин за 17:00: Українці в Антарктиді. Смертельна аварія в Японії
У випуску новин за 8 травня станом на 17:00 – львів'янин дістався автостопом в Антарктиду, де зняв перший документальний фільм. У ньому він розповість про роботу українських полярників. В Японії автомобіль влетів у колону малих дітей. Двоє малюків загинули на місті, ще одинадцятьох дітей і трьох вихователів госпіталізовано.
Також у випуску:
Українського консула не пустили до політв'язня Володимира Балуха.
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Джерело: 24 канал
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