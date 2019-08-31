Выпуск новостей за 17:00: Визит Зеленского в Польшу. ДТП в Днепропетровской области
В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 17:00 – Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву. Там он лично встретился с президентом Анджеем Дудой. У села Елизаветовка около 9:00 маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате десять человек пострадали.
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Источник: 24 канал
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