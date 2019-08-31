Выпуск новостей за 17:00: Визит Зеленского в Польшу. ДТП в Днепропетровской области

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 17:00 – Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Варшаву. Там он лично встретился с президентом Анджеем Дудой. У села Елизаветовка около 9:00 маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате десять человек пострадали.

Также в выпуске: Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович и Виктор Медведчук посетили московское СИЗО "Лефортово". На Харьковщине возле границы с Россией при странных обстоятельствах прямо во время несения службы погиб сотрудник Госпогранслужбы. В Киеве почтили память четырех нацгвардейцев, которые четыре года назад погибли под Верховной Радой от боевой гранаты.

Источник: 24 канал