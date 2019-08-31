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      Випуск новин за 17:00: Візит Зеленського до Польщі. ДТП на Дніпропетровщині

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 серпня станом на 17:00 – Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Варшави. Там він особисто зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Біля села Єлизаветівка близько 9:00 мартушка зіштовхнулася з вантажівкою. В результаті десятеро людей постраждало.

      Також у випуску:

      Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович і Віктор Медведчук відвідали московське СІЗО "Лефортово".

      На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин прямісінько під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби.

      У києві вшанували пам'ять чотирьох нацгвардійців, які чотири роки загинули під Верховною Радаю від бойової гранати. 

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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