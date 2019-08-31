Випуск новин за 17:00: Візит Зеленського до Польщі. ДТП на Дніпропетровщині
У випуску новин за 31 серпня станом на 17:00 – Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Варшави. Там він особисто зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Біля села Єлизаветівка близько 9:00 мартушка зіштовхнулася з вантажівкою. В результаті десятеро людей постраждало.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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