Випуск новин за 17:00: Візит Зеленського до Польщі. ДТП на Дніпропетровщині

У випуску новин за 31 серпня станом на 17:00 – Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Варшави. Там він особисто зустрівся з президентом Анджеєм Дудою. Біля села Єлизаветівка близько 9:00 мартушка зіштовхнулася з вантажівкою. В результаті десятеро людей постраждало.

Також у випуску: Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович і Віктор Медведчук відвідали московське СІЗО "Лефортово". На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин прямісінько під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби. У києві вшанували пам'ять чотирьох нацгвардійців, які чотири роки загинули під Верховною Радаю від бойової гранати.

Джерело: 24 канал