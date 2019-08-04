Выпуск новостей за 17:00: Затопление улиц Одессы. Застройки Войцеховского

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 17:00 – из-за сильного ливня в Одессе подтопило ряд улиц. На Карантинном спуске сорвало покрытие и снесло припаркованные авто. Аферист Войцеховский возвел в столице 40 недостроев по поддельным документам или вообще без них, просто захватив землю.

Также в выпуске: В результате столкновений во время акции протеста в России за решеткой находится 50 несовершеннолетних. Российские боевики тормозят начало ремонта моста в Станице Луганской. Вследствие стрельбы в торговом центре США погибли два дестяка людей.

Источник: 24 канал