Выпуск новостей за 17:00: Затопление улиц Одессы. Застройки Войцеховского
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 17:00 – из-за сильного ливня в Одессе подтопило ряд улиц. На Карантинном спуске сорвало покрытие и снесло припаркованные авто. Аферист Войцеховский возвел в столице 40 недостроев по поддельным документам или вообще без них, просто захватив землю.
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8 августа
Источник: 24 канал
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