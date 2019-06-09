Выпуск новостей за 17:00: Женитьба в реанимации. Загрязнение рек химикатами

В выпуске новостей за 9 июня по состоянию на 17:00 – в военном госпитале Днепра женили раненого военного и его возлюбленную. На фронте 24-летнего Александра Беспалова ранила в голову снайперская пуля, он пролежал в коме 11 дней. На Киевщине авто, которое перевозило опасные химикаты, опрокинулся в реку Рось. Почти тонна препарата оказалось в воде, загрязняя водоем.

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