Выпуск новостей за 18:00: "Черный" пиар от кандидатов. Встреча с мировыми лидерами

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 18:00 – Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с двумя кандидатами в президенты Украины – Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Канцлер Германии пригласила только действующего президента. Президентская кампания 2019 года превратилась в сплошной "черный" пиар кандидатов.

Также в выпуске: Канал Коломойского будет судиться с Петром Порошенко, а депутаты последнего – с создателями сериала "Слуга народа".

Источник: 24 канал