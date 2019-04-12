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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 18:00: "Черный" пиар от кандидатов. Встреча с мировыми лидерами

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 18:00 – Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с двумя кандидатами в президенты Украины – Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским. Канцлер Германии пригласила только действующего президента. Президентская кампания 2019 года превратилась в сплошной "черный" пиар кандидатов.

      Также в выпуске:

      Канал Коломойского будет судиться с Петром Порошенко, а депутаты последнего – с создателями сериала "Слуга народа".

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Ангела Меркель Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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