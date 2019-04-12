Випуск новин за 18:00: "Чорний" піар від кандидатів. Зустріч з світовими лідерами
У випуску новин за 12 квітня станом на 18:00 – Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться із двома кандидатами у президенти України – Петром Порошенком та шоуменом Володимиром Зеленським. Канцлерка Німеччини запросила лише чинного президента. Президентська капмпанія 2019 року перетворилася на суцільний "чорний" піар кандидатів.
Також у випуску:
Канал коломойського позиватиметься на Петра Порошенка, а депутати останнього – на творців серіалу "Слуга народу".
Джерело: 24 канал
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