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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей за 18:00: Обещания Президента. Кровавое нападение в Париже

Выпуск новостей 41 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 18:00 – почти 4 с половиной года понадобилось Петру Порошенко, чтобы признать – зря громогласно заявлял о победе. Но "закончить войну" – не единственное невыполненное обещание Президента. Жуткий день сегодня во Франции, там произошло кровавое нападение. Мужчина с ножом набросился на людей, двое погибли, а еще один – получил ранение.

Также в выпуске:

После тяжелого боя на Луганщине Украина потеряла четверых героев, семеро получили ранения.

НКРЕКП отменит скандальную формулу "Роттердам+" с 1 июля 2019 года.

Военные запустили огромный украинский флаг из Авдеевки в оккупированную Горловку.

Теги: Петр Порошенко Выпуск новостей Криминальные новости Президент Украины Новости Франции
Источник: 24 канал
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