Выпуск новостей за 18:00: Обещания Президента. Кровавое нападение в Париже

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 18:00 – почти 4 с половиной года понадобилось Петру Порошенко, чтобы признать – зря громогласно заявлял о победе. Но "закончить войну" – не единственное невыполненное обещание Президента. Жуткий день сегодня во Франции, там произошло кровавое нападение. Мужчина с ножом набросился на людей, двое погибли, а еще один – получил ранение.

Также в выпуске: После тяжелого боя на Луганщине Украина потеряла четверых героев, семеро получили ранения. НКРЕКП отменит скандальную формулу "Роттердам+" с 1 июля 2019 года. Военные запустили огромный украинский флаг из Авдеевки в оккупированную Горловку.