Випуск новин за 18:00: Обіцянки Президента. Кривавий напад у Парижі

У випуску новин за 23 серпня станом на 18:00 – майже 4 з половиною роки знадобилося Петру Порошенку, щоб визнати – дарма гучно заявляв про перемогу. Але "закінчити війну" – не єдина невиконана обіцянка Президента. Моторошний день сьогодні у Франції, там стався кривавий напад. Чоловік з ножем накинувся на людей, двоє загинули, а ще одна – отримала поранення.

Також у випуску: Після важкого бою на Луганщині Україна втратила чотирьох героїв, семеро зазнали поранень. НКРЕКП скасує скандальну формулу "Роттердам+" з 1 липня 2019 року. Військові запустили величезний український прапор із Авдіївки в окуповану Горлівку.