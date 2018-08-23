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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 18:00: Обіцянки Президента. Кривавий напад у Парижі

Випуск новин 14 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 серпня станом на 18:00 – майже 4 з половиною роки знадобилося Петру Порошенку, щоб визнати – дарма гучно заявляв про перемогу. Але "закінчити війну" – не єдина невиконана обіцянка Президента. Моторошний день сьогодні у Франції, там стався кривавий напад. Чоловік з ножем накинувся на людей, двоє загинули, а ще одна – отримала поранення.

Також у випуску:

Після важкого бою на Луганщині Україна втратила чотирьох героїв, семеро зазнали поранень. 

НКРЕКП скасує скандальну формулу "Роттердам+" з 1 липня 2019 року.

Військові запустили величезний український прапор із Авдіївки в окуповану Горлівку.

Теги: Петро Порошенко Кримінальні новини Президент України Випуск новин
Джерело: 24 канал
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