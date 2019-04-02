Выпуск новостей за 18:00: Программы Порошенко и Зеленского. Дебаты кандидатов
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 18:00 – Порошенко обещает заявку на вступление в ЕС и НАТО, вернуть Крым и Донбасс с помощью санкций. А Зеленский – вступить в НАТО и вернуть оккупированные территории с помощью подписантов Будапештского меморандума. Состоятся ли дебаты между кандидатами под большим вопросом. Накануне Владимир согласился на них, впоследствии заявил, что не видит смысла
Также в выпуске:
Голоса почти посчитаны: лидирует Владимир Зеленский, а Юлия Тимошенко не выходит во второй тур.
В штабе Владимира Зеленского заявили, что готовы к дебатам.
Источник: 24 канал
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