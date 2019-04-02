Випуск новин за 18:00: Програми Порошенка і Зеленського. Дебати кандидатів
У випуску новин за 2 березня станом на 18:00 – Порошенко обіцяє заявку на вступ до ЄС і НАТО, повернути Крим та Донбас з допомогою санкцій. А Зеленський – вступити до НАТО і повернути окуповані території за допомогою підписантів Будапештського меморандуму. Чи відбудуться дебати між кандидатами під великим питанням. Напередодні Володимир погодився на них, згодом заявив, що не бачить сенсу.
Також у випуску:
Голоси майже пораховані: лідирує Володимир Зеленський, а Юлія Тимошенко не виходить у другий тур.
У Штабі Володимира Зеленського заявили, що готові до дебатів.
Джерело: 24 канал
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