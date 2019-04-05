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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 18:00: Результаты анализов кандидатов. Политические теледебаты в мире

      Выпуск новостей 64 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 18:00 – кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы на содержание наркотических веществ и алкоголь. За несколько часов появились предварительные результаты. Первые дебаты в мире состоялись в 1960 году в США, позже они вошли в историю.

      Также в выпуске:

      Зачем кандидаты в президенты сдавали анализы.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Владимир Зеленский Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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