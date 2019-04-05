Випуск новин за 18:00: Результати аналізів кандидатів. Політичні теледебати у світі

У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголь. За декілька годин з'явилися попередні результати. Перші дебати у світі відбулися 1960 року у США, згодом вони увійшли в історію.

Також у випуску: Навіщо кандидати у президенти здавали аналізи.

Джерело: 24 канал