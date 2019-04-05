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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 18:00: Результати аналізів кандидатів. Політичні теледебати у світі

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 березня станом на 18:00 – кандидати у президенти Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголь. За декілька годин з'явилися попередні результати. Перші дебати у світі відбулися 1960 року у США, згодом вони увійшли в історію.

      Також у випуску:

      Навіщо кандидати у президенти здавали аналізи.

      blog_ava
      Порошенко здав кров на вміст алкоголю та наркотиків: відомі результати
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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Випуск новин Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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