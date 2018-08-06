Выпуск новостей за 18:00: Ситуация на фронте. ДТП в Запорожье
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 18:00 – российско-оккупационные войска продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение. В Запорожье 17-летняя девушка без водительских прав покаталась на машине своего знакомого, влетела в патрульное авто, сбила пешеходов и убежала.
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Источник: 24 канал
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