Выпуск новостей за 18:00: Ситуация на фронте. ДТП в Запорожье

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 18:00 – российско-оккупационные войска продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение. В Запорожье 17-летняя девушка без водительских прав покаталась на машине своего знакомого, влетела в патрульное авто, сбила пешеходов и убежала.

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