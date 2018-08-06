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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 18:00: Ситуация на фронте. ДТП в Запорожье

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 18:00 – российско-оккупационные войска продолжают использовать запрещенное минскими договоренностями вооружение. В Запорожье 17-летняя девушка без водительских прав покаталась на машине своего знакомого, влетела в патрульное авто, сбила пешеходов и убежала.

Также в выпуске:

В аэропорту Болоньи произошел мощный взрыв.

Александр Костенко вернулся в Украину.

Украинских музыкантов атакует армия ботов.

В Херсонском городском суде избрали меру пресечения нападавшему на Екатерину Гандзюк.

Теги: Аварии и ДТП Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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