Випуск новин за 18:00: Ситуація на фронті. ДТП у Запоріжжі
У випуску новин за 6 серпня станом на 18:00 – російсько-окупаційні війська продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У Запоріжжі 17-річна дівчина без водійських прав покаталася на машині свого знайомого, влетіла в патрульне авто, збила пішоходів і втекла.
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Джерело: 24 канал
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