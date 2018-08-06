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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Ситуація на фронті. ДТП у Запоріжжі

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 серпня станом на 18:00 – російсько-окупаційні війська продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У Запоріжжі 17-річна дівчина без водійських прав покаталася на машині свого знайомого, влетіла в патрульне авто, збила пішоходів і втекла.

Також у випуску:

В аеропорту Болоньї стався потужний вибух.

Олександр Костенко повернувся в Україну.

Українських музикантів атакує армія ботів.

У Херсонському міському суді обрали запобіжний захід нападнику на Катерину Гандзюк.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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