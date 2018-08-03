Выпуск новостей за 18:00: Ситуация на передовой. ДТП на Черниговщине
В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 18:00 – история о супругах пенсионеров, которые выживают на войне в поселке Новгородское, в Донецкой области. В Черниговской области перевернулся микроавтобус, пострадали восемь человек.
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Источник: 24 канал
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