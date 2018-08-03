Выпуск новостей за 18:00: Ситуация на передовой. ДТП на Черниговщине

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 18:00 – история о супругах пенсионеров, которые выживают на войне в поселке Новгородское, в Донецкой области. В Черниговской области перевернулся микроавтобус, пострадали восемь человек.

Также в выпуске: Полиция начала расследование насилия и сексуальных домогательств в детдоме на Волыни. На Сумщине выстрелом в затылок застрелили руководителя городского земельного управления и экс-депутата горсовета Анатолия Жука. России вышел на свободу крымчанин Александр Костенко, который отсидел ни за что 3,5 года.