Випуск новин за 18:00: Ситуація на передові. ДТП на Чернігівщині

У випуску новин за 3 серпня станом на 18:00 – історія про подружжя пенсіонерів, які виживають на війні у селищі Новгородське, що на Донеччині. На Чернігівщині перекинувся мікроавтобус, потерпіло восьмеро осіб.

Також у випуску: Поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині. На Сумщині пострілом у потилицю застрелили керівника міського земельного управління та екс-депутата міськради Анатолія Жука. Росії вийшов на свободу кримчанин Олександр Костенко, який відсидів ні за що 3,5 роки.