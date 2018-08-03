Випуск новин за 18:00: Ситуація на передові. ДТП на Чернігівщині
У випуску новин за 3 серпня станом на 18:00 – історія про подружжя пенсіонерів, які виживають на війні у селищі Новгородське, що на Донеччині. На Чернігівщині перекинувся мікроавтобус, потерпіло восьмеро осіб.
Також у випуску:
Поліція розпочала розслідування насильства і сексуальних домагань в дитбудинку на Волині.
На Сумщині пострілом у потилицю застрелили керівника міського земельного управління та екс-депутата міськради Анатолія Жука.
Росії вийшов на свободу кримчанин Олександр Костенко, який відсидів ні за що 3,5 роки.
Джерело: 24 канал
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