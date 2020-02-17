Выпуск новостей за 18:00: Смертельное ДТП в Броварах. Отдых Андрея Богдана
В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 18:00 – ГБР готовит подозрение полицейскому, который накануне навеселе сбил двоих человек на пешеходном переходе в Броварах. Мужчину задержали, теперь суд должен избрать ему меру пресечения. Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, вероятно, полетел на Сейшельские острова. Экс-чиновник опубликовал фото с отдыха и даже дал советы "друзьям".
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