Выпуск новостей за 18:00: Смертельное ДТП в Броварах. Отдых Андрея Богдана

В выпуске новостей за 17 февраля по состоянию на 18:00 – ГБР готовит подозрение полицейскому, который накануне навеселе сбил двоих человек на пешеходном переходе в Броварах. Мужчину задержали, теперь суд должен избрать ему меру пресечения. Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, вероятно, полетел на Сейшельские острова. Экс-чиновник опубликовал фото с отдыха и даже дал советы "друзьям".

Также в выпуске: Вадим Рабинович предложил отправить украинскую делегацию на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. Волонтер Юрий Бирюков назвал подонками военных, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского.