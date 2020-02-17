Випуск новин за 18:00: Смертельна ДТП в Броварах. Відпочинок Андрія Богдана

У випуску новин за 17 лютого станом на 18:00 – ДБР готує підозру поліцейському, який напередодні напідпитку збив двох людей на пішохідному переході у Броварах. Чоловіка затримали, тепер суд має обрати йому запобіжний захід. Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан ймовірно полетів на Сейшельські острови. Ексчиновник опублікував фото з відпочинку і навіть дав поради "друзям".

Також у випуску: Вадим Рабінович запропонував відправити українську делегацію на парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Волонтер Юрій Бірюков назвав покидьками військових, які на президентських виборах голосували за Володимира Зеленського.