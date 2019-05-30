20:42
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Выпуск новостей за 18:00: Увольнение Луценко. На передовой нашли тело пропавшего бойца

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 18:00 – эксперт группы по реформе органов правопорядка Реанимационного Пакета Реформ Евгений Крапивин в прямом эфире 24 канала рассказал о том, сможет ли президент Владимир Зеленский уволить Юрия Луценко. На передовой нашли тело бойца, который накануне пропал во время боя с ДРГ противника, когда враждебные силы атаковали ВСУ неподалеку Попасной

      Также в выпуске:

      На Ровенщине разбился военный вертолет: погибли все, кто был на борту – это четверо людей.

      Против отставки Гройсмана выступили БПП и "Народный фронт".

      В Будапеште перевернулся прогулочный катер: погибли семеро туристов и один член экипажа.

      blog_ava
      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: имена погибших военных
      сегодня
      1105
      Теги: Война на Донбассе Жертвы Юрий Луценко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      сегодня , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 103
      Законопроект об импичменте от Зеленского: преимущества и недостатки
      сегодня , 19:37 Законопроект об импичменте от Зеленского: преимущества и недостатки
      Ірина Поліщук 155
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      176
      У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку
      сегодня , 19:15 У Запоріжжі обвинуваченого у вбивстві чоловіка визнали невинуватим: деталі рідкісного вироку
      Ірина Шиба 133
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сегодня , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 2287
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук