Выпуск новостей за 18:00: Увольнение Луценко. На передовой нашли тело пропавшего бойца
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 18:00 – эксперт группы по реформе органов правопорядка Реанимационного Пакета Реформ Евгений Крапивин в прямом эфире 24 канала рассказал о том, сможет ли президент Владимир Зеленский уволить Юрия Луценко. На передовой нашли тело бойца, который накануне пропал во время боя с ДРГ противника, когда враждебные силы атаковали ВСУ неподалеку Попасной
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Источник: 24 канал
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