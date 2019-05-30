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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Випуск новин за 18:00: Можливість звільнення Луценка. На передовій знайшли тіло зниклого бійця

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 травня станом на 18:00 – експерт групи з реформування органів правопорядку Реанімаційного Пакету Реформ Євген Крапівін у прямому ефірі 24 каналу розповів про те, чи зможе президент Володимир Зеленський звільнити генпрокурора Юрія Луценка. На передовій знайшли тіло бійця, який напередодні зник під час бою з ДРГ противника, коли ворожі сили атакували ЗСУ неподалік Попасної.

      Також у випуску:

      На Рівненщині розбився військовий вертоліт: загинули всі, хто був на борту – це четверо людей.

      Проти відставки Гройсмана виступили БПП і "Народний фронт".

      В Будапешті перекинувся прогулянковий катер: загинуло семеро туристів та один член екіпажу.

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      Теги: Жертви Війна на Донбасі Юрій Луценко Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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