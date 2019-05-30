Випуск новин за 18:00: Можливість звільнення Луценка. На передовій знайшли тіло зниклого бійця
У випуску новин за 30 травня станом на 18:00 – експерт групи з реформування органів правопорядку Реанімаційного Пакету Реформ Євген Крапівін у прямому ефірі 24 каналу розповів про те, чи зможе президент Володимир Зеленський звільнити генпрокурора Юрія Луценка. На передовій знайшли тіло бійця, який напередодні зник під час бою з ДРГ противника, коли ворожі сили атакували ЗСУ неподалік Попасної.
Також у випуску:
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Проти відставки Гройсмана виступили БПП і "Народний фронт".
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Джерело: 24 канал
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