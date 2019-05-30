Випуск новин за 18:00: Можливість звільнення Луценка. На передовій знайшли тіло зниклого бійця

У випуску новин за 30 травня станом на 18:00 – експерт групи з реформування органів правопорядку Реанімаційного Пакету Реформ Євген Крапівін у прямому ефірі 24 каналу розповів про те, чи зможе президент Володимир Зеленський звільнити генпрокурора Юрія Луценка. На передовій знайшли тіло бійця, який напередодні зник під час бою з ДРГ противника, коли ворожі сили атакували ЗСУ неподалік Попасної.

Також у випуску: На Рівненщині розбився військовий вертоліт: загинули всі, хто був на борту – це четверо людей. Проти відставки Гройсмана виступили БПП і "Народний фронт". В Будапешті перекинувся прогулянковий катер: загинуло семеро туристів та один член екіпажу.

Джерело: 24 канал