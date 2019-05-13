Выпуск новостей за 19:00: Дата инаугурации Зеленского. Политическая карьера Луценко

В выпуск новостей за 13 мая по состоянию на 19:00 – состоялось заседание Согласительного совета парламента, главной темой которого стал вопрос определения даты инаугурации новоизбранного президента. Самостоятельным политическим игроком Юрий Луценко так и не стал, но при этом за время своего прокурорства стал настолько негативной фигурой, идти с ним вместе на парламентские выборы никто не хочет.

Также в выпуске: В последние дни своего президентства Петр Порошенко прибегает к ряду неоднозначных шагов – он раздает должности, ордена и генеральские звания.

Источник: 24 канал