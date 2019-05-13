20:31
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA: Зеленский против Луценко. Магический союз Яценюка, Гройсмана и Авакова
      Вєсті.UA
      19:43, сегодня
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Выпуск новостей за 19:00: Дата инаугурации Зеленского. Политическая карьера Луценко

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуск новостей за 13 мая по состоянию на 19:00 – состоялось заседание Согласительного совета парламента, главной темой которого стал вопрос определения даты инаугурации новоизбранного президента. Самостоятельным политическим игроком Юрий Луценко так и не стал, но при этом за время своего прокурорства стал настолько негативной фигурой, идти с ним вместе на парламентские выборы никто не хочет.

      Также в выпуске:

      В последние дни своего президентства Петр Порошенко прибегает к ряду неоднозначных шагов – он раздает должности, ордена и генеральские звания.

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: какие даты предлагают фракции в Раде
      сегодня
      3190
      Теги: Верховная Рада Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Юрий Луценко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе
      сегодня , 20:00 Украина на Евровидении: кто из артистов представлял государство на престижном конкурсе
      Юлія Михайлова 84
      Восточное парнерство: что это такое и как влияет на простых украинцев
      сегодня , 19:02 Восточное парнерство: что это такое и как влияет на простых украинцев
      40
      Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      сегодня , 18:30 Україна отримала новий корабель-розвідник: що насправді за цим ховається
      Дмитро Гнап 317
      Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      сегодня , 17:30 Екстрим по-українськи: деталі падіння вантажівки з білорусами у гірську річку на Прикарпатті
      Тетяна Мартинюк 95
      Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      сегодня , 16:20 Военным увеличили зарплату: кому и на сколько – инфографика
      1479
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук