Випуск новин за 19:00: Дата інавгурації Зеленського. Політична кар'єра Луценка
У випуск новин за 13 травня станом на 19:00 – відбулося засідання Погоджувальної ради парламенту, головною темою якого стало питання визначення дати інавгурації новообраного президента. Самостійним політичним гравцем Юрій Луценко так і не відбувся, але при цьому за часи свого прокурорства став настільки негативною фігурою, що йти із ним разом на парламентські вибори ніхто не хоче.
Також у випуску:
В останні дні свого президентства Петро Порошенко вдається до низки неоднозначних кроків – він роздає посади, ордени та генеральські звання.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі