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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      Випуск новин за 19:00: Дата інавгурації Зеленського. Політична кар'єра Луценка

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуск новин за 13 травня станом на 19:00 – відбулося засідання Погоджувальної ради парламенту, головною темою якого стало питання визначення дати інавгурації новообраного президента. Самостійним політичним гравцем Юрій Луценко так і не відбувся, але при цьому за часи свого прокурорства став настільки негативною фігурою, що йти із ним разом на парламентські вибори ніхто не хоче.

      Також у випуску:

      В останні дні свого президентства Петро Порошенко вдається до низки неоднозначних кроків – він роздає посади, ордени та генеральські звання.

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      Теги: Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Випуск новин Верховна Рада Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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