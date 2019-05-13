Випуск новин за 19:00: Дата інавгурації Зеленського. Політична кар'єра Луценка

У випуск новин за 13 травня станом на 19:00 – відбулося засідання Погоджувальної ради парламенту, головною темою якого стало питання визначення дати інавгурації новообраного президента. Самостійним політичним гравцем Юрій Луценко так і не відбувся, але при цьому за часи свого прокурорства став настільки негативною фігурою, що йти із ним разом на парламентські вибори ніхто не хоче.

Також у випуску: В останні дні свого президентства Петро Порошенко вдається до низки неоднозначних кроків – він роздає посади, ордени та генеральські звання.

Джерело: 24 канал