Выпуск новостей за 19:00: Дебаты на "Олимпийском". Низкая явка украинцев за рубежом

В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 19:00 – кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко подтвердил, что дебаты состоятся 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский". Перед первым туром место голосования на зарубежное изменили более 400 тысяч человек. Однако проголосовало из них лишь чуть больше, чем 50 тысяч.

Также в выпуске: 20-летний боец-доброволец и парамедик из Мариуполя Николай Волков умер утром 15 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре.

Источник: 24 канал