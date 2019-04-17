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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 19:00: Дебаты на "Олимпийском". Низкая явка украинцев за рубежом

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 апреля по состоянию на 19:00 – кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко подтвердил, что дебаты состоятся 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский". Перед первым туром место голосования на зарубежное изменили более 400 тысяч человек. Однако проголосовало из них лишь чуть больше, чем 50 тысяч.

      Также в выпуске: 

      20-летний боец-доброволец и парамедик из Мариуполя Николай Волков умер утром 15 апреля в больнице имени Мечникова в Днепре.

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Выборы Президента 2019 ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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