Випуск новин за 19:00: Дебати на "Олімпійському". Низька явка українців за кордоном

У випуску новин за 17 квітня станом на 19:00 – кандидат у президенти та чинний голова держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський". Перед першим туром місце голосування на закордонне змінили понад 400 тисяч людей. Проте проголосували з них лише трохи більше, ніж 50 тисяч.

Також у випуску: 20-річний боєць-доброволець і парамедик із Маріуполя Микола Волков помер вранці 15 квітня у лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

Джерело: 24 канал