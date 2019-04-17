Випуск новин за 19:00: Дебати на "Олімпійському". Низька явка українців за кордоном
У випуску новин за 17 квітня станом на 19:00 – кандидат у президенти та чинний голова держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський". Перед першим туром місце голосування на закордонне змінили понад 400 тисяч людей. Проте проголосували з них лише трохи більше, ніж 50 тисяч.
Також у випуску:
20-річний боєць-доброволець і парамедик із Маріуполя Микола Волков помер вранці 15 квітня у лікарні імені Мечникова в Дніпрі.
Джерело: 24 канал
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