Выпуск новостей за 19:00: Допросы Порошенко. Задержание Грымчака

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 19:00 – за Петра Порошенко и его окружение активно взялись правоохранители. Проводят обыски, вызывают на допросы, приглашают пройти экспертизы на детекторе лжи и задерживают должностных лиц при нем. Через взятку в 480 тысяч долларов задержали заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко.

Также в выпуске: Кроме официальной Ходы достоинства по Крещатику в День Независимости будут ходить еще четыре марша.

Источник: 24 канал