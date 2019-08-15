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      Выпуск новостей за 19:00: Допросы Порошенко. Задержание Грымчака

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 19:00 – за Петра Порошенко и его окружение активно взялись правоохранители. Проводят обыски, вызывают на допросы, приглашают пройти экспертизы на детекторе лжи и задерживают должностных лиц при нем. Через взятку в 480 тысяч долларов задержали заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака и его сообщника Игоря Овдиенко.

      Также в выпуске:

      Кроме официальной Ходы достоинства по Крещатику в День Независимости будут ходить еще четыре марша.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Задержание Юрия Грымчака Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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