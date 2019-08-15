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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
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      Випуск новин за 19:00: Допити Порошенка. Затримання Гримчака

      Випуск новин 6

      У випуску новин за 15 серпня станом на 19:00 – за Петра Порошенка та його оточення активно взялись правоохоронці. Проводять обшуки, викликають на допити, запрошують пройти експертизи на детекторі брехні та затримують посадовців його часів. Через хабар у 480 тисяч доларів затримали заступника міністра з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його спільника Ігора Овдієнка.

      Також у випуску: 

      Окрім офіційної Ходи гідності Хрещатиком на День Незалежності ходитимуть ще чотири марші.

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      Теги: Новини України Випуск новин Затримання Юрія Гримчака Петро Порошенко Новини політики
      Джерело: 24 канал
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