Выпуск новостей за 19:00 Дорогой "Роттердам +". Контроль Порошенко над Кабмином

В выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 19:00 – с нового года украинцы, вполне возможно, будут платить за электроэнергию еще больше. В Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг хотят поднять тарифы. Президент потерял контроль над Кабмином, ведь трое министров премьера резко отделились от остальных, а сам Гройсман начал играть самостоятельную игру.

Также в выпуске: Как Страсбург приходит в себя после теракта.