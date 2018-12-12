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      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
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      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Выпуск новостей за 19:00 Дорогой "Роттердам +". Контроль Порошенко над Кабмином

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 19:00 – с нового года украинцы, вполне возможно, будут платить за электроэнергию еще больше. В Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг хотят поднять тарифы. Президент потерял контроль над Кабмином, ведь трое министров премьера резко отделились от остальных, а сам Гройсман начал играть самостоятельную игру.

      Также в выпуске:

      Как Страсбург приходит в себя после теракта.

       

       

      Теги: коммунальные услуги Электроэнергия Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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