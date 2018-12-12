Выпуск новостей за 19:00 Дорогой "Роттердам +". Контроль Порошенко над Кабмином
В выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 19:00 – с нового года украинцы, вполне возможно, будут платить за электроэнергию еще больше. В Комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг хотят поднять тарифы. Президент потерял контроль над Кабмином, ведь трое министров премьера резко отделились от остальных, а сам Гройсман начал играть самостоятельную игру.
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Источник: 24 канал
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