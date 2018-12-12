Випуск новин за 19:00: Дорогий "Роттердам+". Контроль Порошенка над Кабміном
У випуску новин за 12 грудня станом на 19:00 – з нового року українці, цілко можливо, будуть платити за електроенергію ще більше. У Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг хочуть підняти тарифи. Президент втратив контроль над Каміном, адже троє міністрів прем'єра різко відокремилися від решти, а сам Гройсман почав грати самостійну гру і більше зближувався з "народнофронтівцями".
Також у випуску:
Як Страсбург оговтується після теракту.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Це ганебно": поліція прокоментувала зухвалі дії екс-патрульного, який втік до РФсьогодні , 19:53
-
Пікантні сцени та зізнання: актори фільму "Секс і нічого особистого" розповіли деталі зйомоксьогодні , 19:33
-
Продається все: символіка проросійських бойовиків у світових магазинах і як її звідти прибратисьогодні , 19:00
Коментарі