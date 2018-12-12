Випуск новин за 19:00: Дорогий "Роттердам+". Контроль Порошенка над Кабміном

У випуску новин за 12 грудня станом на 19:00 – з нового року українці, цілко можливо, будуть платити за електроенергію ще більше. У Комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг хочуть підняти тарифи. Президент втратив контроль над Каміном, адже троє міністрів прем'єра різко відокремилися від решти, а сам Гройсман почав грати самостійну гру і більше зближувався з "народнофронтівцями".

Також у випуску: Як Страсбург оговтується після теракту.