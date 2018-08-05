Выпуск новостей за 19:00: ДТП на Хмельнитчине. Нападения на активистов
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 19:00 – в Хмельницкой области, в Староконстантинове, у моста на Заслуче произошло ДТП – фура сорвалась с моста в реку. В Украине все чаще нападают на активистов, за последнюю неделю убили военного Виталия Олешко и напали на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
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Источник: 24 канал
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