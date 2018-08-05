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Выпуск новостей за 19:00: ДТП на Хмельнитчине. Нападения на активистов

Выпуск новостей 27 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 19:00 – в Хмельницкой области, в Староконстантинове, у моста на Заслуче произошло ДТП – фура сорвалась с моста в реку. В Украине все чаще нападают на активистов, за последнюю неделю убили военного Виталия Олешко и напали на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Также в выпуске:

Нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк осудили в Организации Объединенных Наций.

В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов.

Олег Сенцов отказался исповедоваться российскому священнику.

 

Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Новости Хмельницкого
Источник: 24 канал
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