Выпуск новостей за 19:00: ДТП на Хмельнитчине. Нападения на активистов

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 19:00 – в Хмельницкой области, в Староконстантинове, у моста на Заслуче произошло ДТП – фура сорвалась с моста в реку. В Украине все чаще нападают на активистов, за последнюю неделю убили военного Виталия Олешко и напали на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Также в выпуске: Нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк осудили в Организации Объединенных Наций. В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов. Олег Сенцов отказался исповедоваться российскому священнику.