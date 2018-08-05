Випуск новин за 19:00: ДТП на Хмельниччині. Напади на активістів

У випуску новин за 5 серпня станом на 19:00 – у Хмельницькій області, у Старокостянтинові, біля мосту на Заслучі сталася ДТП – фура зірвалася з мосту в річку. В Україні все частіше нападають на активістів, за останній тиждень вбили військового Віталія Олешка та напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Також у випуску: Напад на Херськонську активістку Катерину Гандзюк засудили в Організації О'бєднаних Націй. У Дніпрі Lexus насмерть збив двох пішоходів. Олег Сенцов відмовився сповідатись російському священику.