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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 19:00: ДТП на Хмельниччині. Напади на активістів

Випуск новин 42 Читать новость на русском

У випуску новин за 5 серпня станом на 19:00 – у Хмельницькій області, у Старокостянтинові, біля мосту на Заслучі сталася ДТП – фура зірвалася з мосту в річку. В Україні все частіше нападають на активістів, за останній тиждень вбили військового Віталія Олешка та напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Також у випуску:

Напад на Херськонську активістку Катерину Гандзюк засудили в Організації О'бєднаних Націй.

У Дніпрі Lexus насмерть збив двох пішоходів.

Олег Сенцов відмовився сповідатись російському священику.

 

Теги: Випуск новин Новини Хмельницького Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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