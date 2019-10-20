Выпуск новостей за 19:00: ДТП с украинцами в Чехии. Мир, в протестах

В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 19:00 – в Чехии произошла авария с участием украинцев. Микроавтобус, в котором находилось 12 пассажиров, слетел с дороги в поле и перевернулся на крышу. В результате аварии 10 человек получили травмы. Мир охватили массовые протесты. Люди вышли на улицы чилийской столицы Сантьяго, протестуют и в ливанской столице Бейруте.

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