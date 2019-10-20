Випуск новин за 19:00: ДТП з українцями в Чехії. Світ у протестах

У випуску новин за 20 жовтня станом на 19:00 – у Чехії сталася аварія за участю українців. Мікроавтобус, в якому перебувало 12 пасажирів, злетів з дороги в поле та перекинувся на дах. Внаслідок аварії 10 осіб отримали травми. Світ охопили масові протести. Люди вийшли на вулиці чилійської столиці Сантьяго, протестують і в ліванській столиці Бейруті. Не вщухають протистояння і в Гонконзі.

Також у випуску: На Шулявському шляхопроводі вже поставили основу майбутньої конструкції та з'єднали дві частини мосту. У Китаї скасували вихід на екрани фільму Квентіна Тарантіно – "Одного разу в Голлівуді". Голова Київської ОДА Бно-Айріян написав заяву про звільнення за власним бажанням.