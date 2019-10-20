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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 19:00: ДТП з українцями в Чехії. Світ у протестах

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 жовтня станом на 19:00 – у Чехії сталася аварія за участю українців. Мікроавтобус, в якому перебувало 12 пасажирів, злетів з дороги в поле та перекинувся на дах. Внаслідок аварії 10 осіб отримали травми. Світ охопили масові протести. Люди вийшли на вулиці чилійської столиці Сантьяго, протестують і в ліванській столиці Бейруті. Не вщухають протистояння і в Гонконзі.

      Також у випуску:

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      У Китаї скасували вихід на екрани фільму Квентіна Тарантіно – "Одного разу в Голлівуді". 

      Голова Київської ОДА Бно-Айріян написав заяву про звільнення за власним бажанням.

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Протести Чехія
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