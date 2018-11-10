Выпуск новостей за 19:00: ДТП в Ровно. Аудиодоказательства убийства Хашогги

В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 19:00 – На Ровненщине на трассе Киев-Чоп микроавтобус столкнулся с бензовозом, три человека погибли. У Турции есть доказательства убийства Хашогги, которые уже успела прислать Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Германии и ряду других стран.

Также в выпуске: Из-за кори за неполный 2018 год умерли 15 человек, 36 тысяч – на больничных койках. На Донбассе двое наших защитников погибли, за прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь. Луганские террористы готовят серию терактов во время так называемых выборов, которые состоятся в ОРДЛО завтра.