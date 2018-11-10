Выпуск новостей за 19:00: ДТП в Ровно. Аудиодоказательства убийства Хашогги
В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 19:00 – На Ровненщине на трассе Киев-Чоп микроавтобус столкнулся с бензовозом, три человека погибли. У Турции есть доказательства убийства Хашогги, которые уже успела прислать Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Германии и ряду других стран.
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Источник: 24 канал
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