Випуск новин за 19:00: ДТП у Рівному. Аудіодокази вбивства Хашоггі
У випуску новин за 10 листопада станом на 19:00 – на Рівненщині на трасі Київ-Чоп мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, троє людей загинуло. Туреччина має докази вбивства Хашоггі, які вже встигла надіслати Сполученим Штатам, Великій Британії, Франції, Німеччині та низці інших країн.
Також у випуску:
Через кір за неповний 2018 рік померло 15 людей, 36 тисяч – на лікарняних ліжках.
На Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь.
Луганські терористи готують серію терактів під час так званих виборів, які відбудуться в ОРДЛО завтра.
Джерело: 24 канал
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