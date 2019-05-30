Выпуск новостей за 19:00: Голосование за отставку Гройсмана. Проект "Ремень или вскрытие"

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 19:00 –Верховная Рада провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. В Украине стартовал информационный проект "Ремень или вскрытие". Его разработали в рамках кампании "За безопасные дороги" в сотрудничестве с агентством Agama Communications при поддержке Министерства информационной политики.

Также в выпуске: Львовскую мэрию окружили полицейские и спецтехника, полиция наконец отреагировала на штурм Ратуши. Зеленский требует от ВРУ уволить двух минстр и руководителя СБУ.

Источник: 24 канал