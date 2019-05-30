Выпуск новостей за 19:00: Голосование за отставку Гройсмана. Проект "Ремень или вскрытие"
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 19:00 –Верховная Рада провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. В Украине стартовал информационный проект "Ремень или вскрытие". Его разработали в рамках кампании "За безопасные дороги" в сотрудничестве с агентством Agama Communications при поддержке Министерства информационной политики.
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Источник: 24 канал
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