Випуск новин за 19:00: Голосування за відставку Гройсмана. Проект "Ремінь або розтин"
У випуску новин за 30 травня станом на 19:00 –Верховна Рада провалила голосування за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. В Україні стартував інформаційний проект "Ремінь або розтин". Його розробили у рамках кампанії "За безпечні дороги" у співпраці з агентством Agama Communications за підтримки Міністерства інформаційної політики.
Також у випуску:
Львівську мерію оточили поліцейські та спецтехніка, поліція нарешті відреагувала на штурм Ратуші.
Зеленський вимагає від ВРУ звільнити двох мінстрів та керівника СБУ.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі