Випуск новин за 19:00: Голосування за відставку Гройсмана. Проект "Ремінь або розтин"

У випуску новин за 30 травня станом на 19:00 –Верховна Рада провалила голосування за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. В Україні стартував інформаційний проект "Ремінь або розтин". Його розробили у рамках кампанії "За безпечні дороги" у співпраці з агентством Agama Communications за підтримки Міністерства інформаційної політики.

Також у випуску: Львівську мерію оточили поліцейські та спецтехніка, поліція нарешті відреагувала на штурм Ратуші. Зеленський вимагає від ВРУ звільнити двох мінстрів та керівника СБУ.

Джерело: 24 канал