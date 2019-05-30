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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Випуск новин за 19:00: Голосування за відставку Гройсмана. Проект "Ремінь або розтин"

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 травня станом на 19:00 –Верховна Рада провалила голосування за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. В Україні стартував інформаційний проект "Ремінь або розтин". Його розробили у рамках кампанії "За безпечні дороги" у співпраці з агентством Agama Communications за підтримки Міністерства інформаційної політики.

      Також у випуску:

      Львівську мерію оточили поліцейські та спецтехніка, поліція нарешті відреагувала на штурм Ратуші.

      Зеленський вимагає від ВРУ звільнити двох мінстрів та керівника СБУ.

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      сьогодні
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      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Відставка Гройсмана
      Джерело: 24 канал
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