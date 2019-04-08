Выпуск новостей за 19:00: Готовность Зеленского договариваться с Путиным. Увольнение Гордеева
В выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 19:00 – Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным и главной своей задачей на этих переговорах видит скорейшую договоренность с Кремлем о прекращении огня. Петр Порошенко попрощался с главой Херсонской ОГА Гордеевым, которому вменяют причастность к убийству Екатерины Гандзюк, он был уволен по собственному желанию.
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Источник: 24 канал
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