Випуск новин за 19:00: Готовність Зеленського домовлятися з Путіним. Звільнення Гордєєва

У випуску новин за 8 квітня станом на 19:00 – Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Путіним й головним своїм завданням на цих переговорах бачить якнайшвидшу домовленість з Кремлем про припинення вогню. Петро Порошенко попрощався з очільником Херсонської ОДА Гордєєвим, якому закидають причетність до вбивства Катерини Гандзюк, його було звільнено за власним бажанням.

Також у випуску: Що обіцять кандидати в президенти в ефірах.

Джерело: 24 канал